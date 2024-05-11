Потім їм доведеться обирати: що чекатиме на Путіна після знищення Кримського мосту

Російські "колонізатори" не мають жодного шансу залишитися на півострові

Коли ЗСУ знищать Кримський міст, то це стане іміджевою катастрофою для президента РФ Володимира Путіна. Окупантам доведеться шукати шляхи, щоб втекти з півострова.

Про це в інтерв’ю Obozrevatel розповів голова всеукраїнського руху "Сила права", колишній віце-прем’єр уряду АР Крим Андрій Сенченко. За його словами, ЗСУ потрібно робити все можливе, щоб росіяни не використовували Крим як плацдарм.

За словами Сенченка, як тільки міст через Керченську протоку, яким так пишається Путін, буде виведено з ладу, в окупантів практично не залишиться шансів на півострові.

"Це стане не тільки іміджевою, а й логістичною катастрофою. Далі їм доведеться обирати: чи забезпечувати населення півострова – а дві третини з них є колонізаторами, що приїхали з російської глибинки, чи забезпечувати військові постачання, чи починати просити колонізаторів виїхати. Щоправда, думаю, їх навряд чи проситимуть – вони самі втечуть, оскільки залишитися на незаконно захопленому острові – це серйозний тиск на мізки навіть для найтупіших і найпробитіших "понаїхів"", — сказав голова всеукраїнського руху.

Проте Крим із Росією з’єднує не лише Керченський міст, а й залізнична гілка вздовж узбережжя Азовського моря. Окупанти її збудували після захоплення частини українських територій. Але Силам оборони передають далекобійні ракети, і логістичні маршрути ворога можуть бути зруйновані.

"Я думаю, у певному сенсі [Крим може стати де-факто островом]. Тому що питання далекобійного озброєння – це не лише питання ударів по віддалених цілях. Це, зокрема, виявлення логістичних ланцюжків, які дозволять наступати, а не вростати в землю нашим військовим на лівобережжі Дніпра. Якщо ці ланцюжки будуть зруйновані, плюс завдяки цим ударам буде додатково деморалізоване путінське військо, це створить нам передумови для наступу. Тому питання не лише у далекобійному озброєнні, а й у виході до Азовського моря, завдяки чому буде перекрито цей сухопутний коридор", — сказав Андрій Сенченко.

Він також додав, що завдання Сил оборони України зробити так, щоб росіяни не змогли використати захоплений кримський півострів як плацдарм і почали тікати. Але реалізовувати цей план потрібно не лише військовим шляхом. У законодавстві України потрібно чітко прописати, хто за яких умов вважається зрадником країни, а хто — заручником ситуації.

"Треба на законодавчому рівні дуже чітко пояснити тим двом мільйонам дорослих кримчан, українським громадянам, хто з погляду закону є колаборантом і поплічником окупанта, а хто жертвою агресії. Тому що на цю тему дуже багато спекуляцій, багато ФСБшних операцій, щоб залякати людей фактичним поверненням півострова до складу України. І ця складова війни також є дуже важливою", — резюмував Андрій Сенченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в МЗС Росії влаштували істерику через натяки на удари по Кримському мосту. У РФ пообіцяли Заходу "відплату" у цьому випадку.