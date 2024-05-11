Потом им придется выбирать: что будет ждать Путина после уничтожения Крымского моста

У российских "колонизаторов" нет ни одного шанса остаться на полуострове

Когда ВСУ уничтожат Крымский мост, то это станет имиджевой катастрофой для президента РФ Владимира Путина. Оккупантам же придется искать пути, чтобы сбежать с полуострова.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал глава всеукраинского движения "Сила права", бывший вице-премьер правительства АР Крым Андрей Сенченко. По его словам, ВСУ нужно делать все возможное, чтобы россияне не использовали Крым как плацдарм.

По словам Сенченко, как только мост через Керченский пролив, которым так гордится Путин, будет выведен из строя, у оккупантов практически не останется шансов на полуострове.

"Это станет не только имиджевой, но и логистической катастрофой. Далее им придется выбирать: обеспечивать ли население полуострова – а две трети из них являются приехавшими из российской глубинки колонизаторами, обеспечивать ли военные поставки, или начинать просить колонизаторов уехать. Правда, думаю, их вряд ли будут просить – они сами убегут, поскольку остаться на незаконно захваченном острове – это серьезное давление на мозги даже для самых тупых и пробитых "понаехов"", — сказал глава всеукраинского движения.

Однако Крым с Россией соединяет не только Керченский мост, но и железнодорожная ветвь вдоль побережья Азовского моря. Оккупанты ее построили после захвата части украинских территорий. Но Силам обороны передают дальнобойные ракеты, и логистические маршруты врага могут быть разрушены.

"Я думаю, в определенном смысле [Крым может стать де-факто островом]. Потому что вопрос дальнобойного вооружения – это не только вопрос ударов по отдаленным целям. Это, в частности, обнаружение логистических цепочек, которые позволят наступать, а не врастать в землю нашим военным на левобережье Днепра. Если эти цепочки будут разрушены, плюс благодаря этим ударам будет дополнительно деморализовано путинское войско, это создаст нам предпосылки для наступления. Поэтому вопрос не только в дальнобойном вооружении, но и в выходе к Азовскому морю, благодаря чему будет перекрыт этот сухопутный коридор", — сказал Андрей Сенченко.

Он также добавил, что задача Сил обороны Украины сделать так, чтобы россияне не смогли использовать захваченный крымский полуостров в качестве плацдарма и начали бежать. Но реализовывать этот план нужно не только военным путем. В законодательстве Украины нужно четко прописать, кто и при каких условиях считается предателем страны, а кто — заложником ситуации.

"Надо на законодательном уровне очень четко объяснить тем двум миллионам взрослых крымчан, украинским гражданам, кто с точки зрения закона является коллаборантом и приспешником оккупанта, а кто жертвой агрессии. Потому что на эту тему очень много спекуляций, много ФСБшных операций, чтобы запугать людей фактическим возвращением полуострова в состав Украины. И эта составляющая войны также очень важна", — резюмировал Андрей Сенченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД России устроили истерику из-за намеков на удары по Крымскому мосту. В РФ пообещали Западу "возмездие" в этом случае.