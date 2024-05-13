Погиб командир и не только: ВСУ нанесли ракетный удар по "секретной" базе РФ в Крыму, первые подробности

Количество раненых уточняется

Появились первые подробности последствий утренней атаки по оккупантам в Крыму. Как оказалось, попало по очень серьезному объекты противника.

Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA. По его данным, этим объектом является "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ (в/ч 85683). Атака, как и заявляли ранее оккупанты, вероятно, была совершена ракетами Storm Shadow. Вот только в отличие от пропаганды, которая говорила, что ПВО "сбила" их, независимые журналисты, ссылаясь на собственные источники, говорят, что ракеты все же долетели куда нужно.

Утверждается, что в результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб её командир Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Также есть раненые.

"Жирный" прилет подтвердил и авторитетный украинский мониторинговый паблик "Николаевский Ванек".

"После сегодняшней ночи в Крыму 3-ий радиотехнический полк не досчитался несколькими жирными (в прямом и переносном смыслах) офицерами", — говорится в его сообщении.

Для справки: В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Его купола защитных сооружений радаров в виде шаров можно на множестве фото в сети. Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее "Крым. Реалии". Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Скриншот из российской Википедии

3-й радиотехнический полк — воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Штаб находится в городе Севастополь.

Ранее "Телеграф" писал, что когда ВСУ уничтожат Крымский мост, это станет имиджевой катастрофой для президента РФ Владимира Путина. Оккупантам придется искать пути, чтобы сбежать с полуострова.