В Крыму "пропущенный": оккупантам могло прилететь по военному аэродрому (видео)

Российские каналы со ссылкой на местных жителей называют, что могло быть около 20 ракет

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая снова было громко – россияне жалуются на массированную ракетную атаку, в Севастополе якобы работало российское ПВО. Однако позже на спутниковых снимках зафиксировали вероятные очаги пожаров, снова на аэродроме Бельбек.

Об этом сообщалось в российских Telegram-каналах. Так называемый российский "губернатор" Развожаев указал, что это была якобы массированная атака на Севастополь.

Он говорит, что спасатели должны были тушить возгорание, которое возникло якобы от обломков ракет упавших в районе села Полюшко. Традиционно, как и во всех атаках, Развожаев обвинил Украину, заявив, что повреждений нет. Также в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты вроде бы упали в частном секторе. Тип ракет и информация о раненых уточняется.

Российские каналы со ссылкой на местных жителей называют, что могло быть около 20 ракет – отмечали, что по состоянию на третье утро в районе аэродрома Бельбек до сих пор "что-то горело".

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что сегодня взрывы фиксировались в 01.55-01.56 в районе аэродрома Бельбек под Севастополем.

"Основные взрывы были в 01.55-01.56, также, вероятно, работало ПВО. После этого в течение 15 минут продолжались тише взрывы, похожие на детонацию боеприпасов. Местные жители видели зарево", – добавляется в сообщении.

На этом "взрывная" ночь в Крыму не закончилась. Вторая волна взрывов продолжалась до 02:35. Их было слышно в Евпатории и в Бахчисарайском районе.

Так называемые российские власти Севастополя сообщили о якобы "падении обломков сбитой ракеты в частном секторе на улице Федоровской". В то же время мониторинговая группа "Крымского ветра" на спутниковых снимках фиксировала три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов.

Аэродром Бельбек

Стоит отметить, что официально в Украине не прокомментировали ночной "хлопок".

Что известно об аэродроме Бельбек

На аэродроме Бельбек в Крыму дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три Су-27УБ и пять Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Спутниковые снимки за 31 марта показывали, что на аэродроме находилось не менее 30 российских бортов.

31 января Силы обороны Украины атаковали на аэродроме Бельбек пункт связи. В Воздушных силах говорили, что были поражены не менее трех самолетов. Российские паблики писали о гибели десяти россиян из-за удара по аэродрому, среди которых генерал-лейтенант Александр Татаренко, однако в ВСУ не подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 апреля российские кафиры заявили о повреждении важного военного объекта на территории Крыма. В пабликах заявляли, что Украина якобы нанесла атаки ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.