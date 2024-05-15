Укр

В Крыму "пропущенный": оккупантам могло прилететь по военному аэродрому (видео)

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
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Атака на Крым 15 мая
Атака на Крым 15 мая. Фото Коллаж "Телеграф"

Российские каналы со ссылкой на местных жителей называют, что могло быть около 20 ракет

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая снова было громко – россияне жалуются на массированную ракетную атаку, в Севастополе якобы работало российское ПВО. Однако позже на спутниковых снимках зафиксировали вероятные очаги пожаров, снова на аэродроме Бельбек.

Об этом сообщалось в российских Telegram-каналах. Так называемый российский "губернатор" Развожаев указал, что это была якобы массированная атака на Севастополь.

Он говорит, что спасатели должны были тушить возгорание, которое возникло якобы от обломков ракет упавших в районе села Полюшко. Традиционно, как и во всех атаках, Развожаев обвинил Украину, заявив, что повреждений нет. Также в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты вроде бы упали в частном секторе. Тип ракет и информация о раненых уточняется.

Российские каналы со ссылкой на местных жителей называют, что могло быть около 20 ракет – отмечали, что по состоянию на третье утро в районе аэродрома Бельбек до сих пор "что-то горело".

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что сегодня взрывы фиксировались в 01.55-01.56 в районе аэродрома Бельбек под Севастополем.

"Основные взрывы были в 01.55-01.56, также, вероятно, работало ПВО. После этого в течение 15 минут продолжались тише взрывы, похожие на детонацию боеприпасов. Местные жители видели зарево", – добавляется в сообщении.

На этом "взрывная" ночь в Крыму не закончилась. Вторая волна взрывов продолжалась до 02:35. Их было слышно в Евпатории и в Бахчисарайском районе.

Так называемые российские власти Севастополя сообщили о якобы "падении обломков сбитой ракеты в частном секторе на улице Федоровской". В то же время мониторинговая группа "Крымского ветра" на спутниковых снимках фиксировала три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов.

Аэродром Бельбек

Стоит отметить, что официально в Украине не прокомментировали ночной "хлопок".

Что известно об аэродроме Бельбек

На аэродроме Бельбек в Крыму дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три Су-27УБ и пять Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Спутниковые снимки за 31 марта показывали, что на аэродроме находилось не менее 30 российских бортов.

31 января Силы обороны Украины атаковали на аэродроме Бельбек пункт связи. В Воздушных силах говорили, что были поражены не менее трех самолетов. Российские паблики писали о гибели десяти россиян из-за удара по аэродрому, среди которых генерал-лейтенант Александр Татаренко, однако в ВСУ не подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 апреля российские кафиры заявили о повреждении важного военного объекта на территории Крыма. В пабликах заявляли, что Украина якобы нанесла атаки ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.

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#Севастополь #Взрывы #Бельбек #Крим