В Криму "пропущений": окупантам могло прилетіти по військовому аеродрому (відео)

Російські канали з посиланням на місцевих мешканців називають, що могло бути близько 20 ракет

В тимчасово окупованому Криму у ніч на 15 травня знову було гучно – росіяни скаржаться на масовану ракетну атаку, в Севастополі нібито працювала російська ППО. Проте пізніше на супутникових знімках зафіксували ймовірні осередки пожеж, знову на аеродромі Бельбек.

Про це повідомляли в російських Telegram-каналах. Так званий російський "губернатор" Развожаєв вказав, що це була начебто масована атака на Севастополь.

Він каже, що рятувальники мусили гасити загоряння, яке виникло нібито від уламків ракет, що впали в районі села Полюшко. Традиційно, як і у всіх атаках, Развожаєв звинуватив Україну і заявив, що пошкоджень немає. Також у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети начебто впали в приватному секторі. Тип ракет та інформація про поранених уточнюється.

Російські канали з посиланням на місцевих мешканців називають, що могло бути близько 20 ракет – зауважували, що станом на третю ранку в районі аеродрому Бельбек досі "щось горіло".

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що сьогодні вибухи фіксувалися о 01.55-01.56 в районі аеродрому Бельбек під Севастополем.

"Основні вибухи були о 01.55-01.56, також, імовірно, працювало ППО. Після цього протягом 15 хвилин тривали тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Місцеві жителі бачили заграву", – додається в повідомленні.

На цьому "вибухова" ніч в Криму не закінчилась. Друга хвиля вибухів тривала до 02.35. Їх було чути в Євпаторії та в Бахчисарайському районі.

Так звана російська влада Севастополя повідомила про нібито "падіння уламків збитої ракети в приватному секторі на вулиці Федорівській". Водночас моніторингова група "Кримського вітру" на супутникових знімках фіксувала три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги та місць стоянок літаків.

Аеродром Бельбек

Варто зазначити, що офіційно в Україні не прокоментували нічну "бавовну".

Що відомо про аеродром Бельбек

На аеродромі Бельбек у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, у якого є 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три Су-27УБ і п’ять Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Супутникові знімки за 31 березня показували, що на аеродромі перебували щонайменше 30 російських бортів.

31 січня Сили оборони України атакували на аеродромі Бельбек пункт зв’язку. У Повітряних силах говорили, що було уражено щонайменше три літаки. Російські пабліки писали про загибель десятьох росіян через удар по аеродрому, серед яких — генерал-лейтенант Олександр Татаренко, однак у ЗСУ не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 квітня російські окупанти заявили про пошкодження важливого військового об’єкту на території Криму. У пабліках заявляли, що Україна нібито завдала атаки ракетами ATACMS підрозділу ППО РФ на мисі Тарханкут.