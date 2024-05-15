В оккупированном Крыму ночью гремели мощные взрывы: в гости пришла "демократия"

Крымские местные каналы подтверждают взрывы и работу противовоздушной обороны в Севастополе

Во временно оккупированном российскими террористами Крыму в ночь с 14 на 15 мая гремели мощные взрывы в нескольких городах. В частности, громко было в Севастополе, Евпатории и Симферополе.

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы и российские информационные каналы. Местные оккупационные "власти" пока никак не комментировали взрывы, Украина тоже не давала официальных комментариев.

При этом украинские каналы намекают, что прилетела "демократия" – американские ракеты ATACMS. А крымские местные каналы подтверждают взрывы и работу противовоздушной обороны в Севастополе. Известно также, что оккупанты даже не успели объявить воздушную тревогу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 апреля российские оккупанты заявили о повреждении важного военного объекта на территории Крыма. В пабликах заявляли, что Украина якобы нанесла атаки ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.

В Джанкое после ракетной атаки на военный аэродром в ночь на 30 апреля пострадали пять оккупантов. Это было место дислокации вертолета полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.

Как сообщалось ранее, эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и составам РФ.