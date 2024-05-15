Росіяни заявляють про успіхи на двох напрямках: у Генштабі не підтверджують брехню окупантів (карти)

На мапах Deep State "успіхів" не помітно

Російські окупанти, які активно тиснуть на Харківщині, заявили про успіхи на Запорізькому напрямку. Зокрема, Міноборони РФ пише, що Роботине на Запоріжжі перейшло під контроль Росії.

Проте український Генштаб наводить дані, які суперечать заявам росіян. Також на мапах Deep State не помітно руху окупантів на цьому напрямку за останні дні.

"Станом на 11:30 на Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника на напрямку Новопрокопівка – Роботине, російські окупанти успіху не мали", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також російське Міноборони заявило, що захопило два населених пункти на Харківщині — селище Глибоке та село Лук'янці. Проте у Генштабі ЗСУ підтвердили відступ лише від села Лукʼянців, що також помітно на мапі Deep State. А от щодо селища Глибоке заяв, які підтвердили б словам росіян, не було, а на мапі аналітиків воно захоплене росіянами лише на половину, інша частина перебуває у сірій зоні.

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції", — йшлось у ранковому зведенні українського Генштабу.

Раніше "Телеграф" писав, що, за висновком аналітиків Інституту вивчення війни, російські терористи за останні 24 години сповільнили наступ на півночі Харківської області. Скоріше за все, це трапилося через нову російську тактику, яка призвела до великих втрат особового складу.