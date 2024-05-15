Треба знати, де брати зброю: в облраді Сумщини зробили заяву щодо можливого наступу РФ

Минулого тижня були спроби російських ДРГ прорвати кордон

У середу, 15 травня, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак прокоментував ймовірність наступу армії РФ на Сумщину, про яку напередодні казав начальник ГУР Кирило Буданов. За словами посадовця, станом на сьогодні ситуація в регіоні контрольована.

На думку Біцака, "панікувати немає сенсу". Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ".

Заступник райради заявив, що у росіян "не вистачить сил" наступати на Сумщині. Оскільки зараз ворог проводить операції на Харківщині та на багатьох інших ділянках фронту.

Проте за його словами, минулого тижня були спроби російських ДРГ прорвати кордон. Однак він підкреслив, що це звичне для Сумщини явище. Подібні випадки трапляються 1-2 рази на місяць.

"Вчора був у прикордонній Хотінській громаді — це 10 км по прямій до кордону. Все було спокійно. Вважаю, що панікувати немає сенсу. Для того, щоб людей не треба було заспокоювати, чоловіки мають спитати у влади, де взяти зброю на випадок наступу. Я вважаю, що все буде добре і ніяких наступів не буде. У них не вистачить сил", — зазначив Біцак.

Буданов про наступ РФ на Сумщину

Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, американське видання The New York Times опублікувало інтервʼю з Кирилом Будановим. Він розповів, що росіяни дійсно планували почати наступ не тільки на Харківщину, а й на Сумщину. Однак цей задум ворогу втілити у життя не вдалось. Водночас зараз триває активна фаза операції противника в Харківській області.

Варто зазначити, що минулого тижня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Сили оборони були готові до нього. Українська розвідка знала про плани ворога, тому наступ не став несподіванкою.

Нині росіяни рівняють Вовчанськ з землею. На будинки звичайних українців скидають авіабомби.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині. За словами глави держави, усі необхідні сили та засоби ураження направлені на цей напрямок, і вже є результати ― ворог втрачає техніку й людський ресурс.