Надо знать, где брать оружие: в облсовете Сумщины сделали заявление насчет возможного наступления РФ

На прошлой неделе были попытки российских ВРГ прорвать границу

В среду, 15 мая, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак прокомментировал вероятность наступления армии РФ на Сумщину, о которой накануне говорил начальник ГУР Кирилл Буданов. По словам чиновника, на сегодня ситуация в регионе контролируемая.

По мнению Бицака, "паниковать нет смысла". Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

Заместитель райсовета заявил, что у россиян "не хватит сил" наступать на Сумщине. Поскольку сейчас враг проводит операции в Харьковской области и на многих других участках фронта.

Однако по его словам, на прошлой неделе были попытки российских ВРГ прорвать границу. Однако он подчеркнул, что это привычное для Сумщины явление. Подобные случаи происходят 1-2 раза в месяц.

"Вчера был в приграничной Хотинской общине — это 10 км по прямой к границе. Все было спокойно. Считаю, что паниковать нет смысла. Для того чтобы людей не нужно было успокаивать, мужчины должны спросить у властей, где взять оружие в случае наступления. Я считаю, что все будет хорошо, и никаких наступлений не будет.

Буданов о наступлении РФ на Сумщину

Напомним, во вторник, 14 мая, американское издание The New York Times опубликовало интервью с Кириллом Будановым. Он рассказал, что россияне действительно планировали начать наступление не только на Харьковщину, но и Сумскую. Однако этот замысел врагу воплотить в жизнь не удалось. В то же время сейчас идет активная фаза операции противника в Харьковской области.

Следует отметить, что на прошлой неделе россияне начали наступление на Харьковщине. Силы обороны были готовы к нему. Украинская разведка знала о планах врага, поэтому наступление не стало неожиданностью.

Сейчас россияне равняют Волчанск с землей. На дома обычных украинцев сбрасывают авиабомбы.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Харьковщине. По словам главы государства, все необходимые силы и средства поражения направлены на это направление, и уже есть результаты – враг теряет технику и человеческий ресурс.