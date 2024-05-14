Россияне давят на Харьковщину и еще одно направление: где идут самые интенсивные бои

Захватчики преимущественно действуют группами пехоты до 1-2 мотострелковых отделений

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на фронте и в течение текущих суток количество боестолкновений увеличилось до 93. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Второе по интенсивности — Харьковское.

В свою очередь Силы обороны сдерживают давление противника. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 14 мая.

Отмечается, что захватчики преимущественно действуют группами пехоты до 1-2 мотострелковых отделений. Украинские воины тем временем продолжают наносить врагу максимальные потери.

На Покровском направлении сегодня зафиксировано 13 авиаударов. Всего сегодня на направлении произошло 30 атак оккупантов. Больше всего – в районах Новоалександровки и Нетайлового.

На Харьковском направлении оккупанты уже совершили 13 атак. В частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Шебекино (рф) – Волчанск, Борисовка – Нескучное. Ведутся бои в окрестностях Волчанска.

Еще 9 атак боевых столкновений было на Купянском направлении. Три из них – продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Сергеевки.

На Краматорском направлении противник провел 9 атак. Также три раза он наносил авиаудары в районах Ивановского, Дружбы и Северного. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 7 вражеских атак. Захватчики пытались вытеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времевском направлении зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага у Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

Также на Лиманском направлении враг два раза безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Ивановки и Тернов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что российские оккупанты могут начать наступление в Сумской области.