Россияне заявляют об успехах на двух направлениях: в Генштабе не подтверждают ложь оккупантов (карты)

На картах Deep State "успехов" не заметно

Российские оккупанты, активно наступающие на Харьковщине, заявили об успехах на Запорожском направлении. В частности, Минобороны РФ пишет, что Работино в Запорожье перешло под контроль России.

Однако украинский Генштаб приводит данные, противоречащие заявлениям россиян. Также на картах Deep State не заметно движения оккупантов в этом направлении за последние дни.

"По состоянию на 11:30 на Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника на направлении Новопрокоповка — Работино, российские кафиры успеха не имели ", — говорится в сообщении Генштаба.

Также российское Минобороны заявило, что захватило два населенных пункта в Харьковской области — поселок Глубокое и село Лукьянцы. Однако в Генштабе ВСУ подтвердили отступление только от села Лукьянцев, что также заметно на карте Deep State. А вот по поселку Глубокое заявлений, которые бы подтвердили слова россиян, не было, а на карте аналитиков он захвачен россиянами лишь на половину, остальная часть находится в серой зоне.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанская, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", — говорилось в утренней сводке украинского Генштаба.

Ранее "Телеграф" писал, что, по заключению аналитиков Института изучения войны, российские террористы за последние 24 часа замедлили наступление на севере Харьковской области. Скорее всего, это произошло из-за новой российской тактики, которая привела к большим потерям личного состава.