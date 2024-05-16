Атаки відбили, але бої тривають: що відбувається на Харківському напрямку (карта)

Втрати окупантів на Харківському напрямку з початку минулої доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки

Російські війська змогли просунутися у Харківській області під час нового наступу приблизно на вісім кілометрів. Однак наразі темп їхньої операції знижується.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). У щоденному звіті йдеться, що після того, як російські війська захопили райони у Харківській області, які були менш захищеними, темпи наступальних операцій продовжують знижуватися.

За словами Президента України Володимира Зеленського та військових, українські сили частково стабілізували ситуацію на півночі регіону.

Як зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук'янців та Вовчанська — там вони хочуть створити плацдарми для подальшого наступу. Водночас контратаки, артилерійські удари та удари безпілотників не дозволяють їм закріпитися.

У Харківській ОВА заявили, що постійні обстріли області унеможливлюють для ЗСУ встановлення укріплень в межах трьох-п'яти кілометрів від кордону, а перша і друга лінії оборони побудовані на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів.

Аналітики ISW вважають, що росіяни просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону на півночі Харківщини, однак легко можуть завдавати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях. А заборони Заходу використовувати надане озброєння для ударів по тилових російських районах роблять Україну вразливою.

Про успіх українських захисників на півночі Харківщини підтвердили і в Генштабі ЗСУ. У звіті, який опублікували у ніч на 16 травня, йдеться, що на Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна — Липці, Лук'янці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця.

Харківський напрямок

У Генштабі також додали, що бої ще тривають на напрямках Глибоке — Липці, Лукʼянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця, Плетенівка — Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Харківський напрямок

"Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем", — йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів на Харківському напрямку з початку минулої доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили близько 20 атак противника.

Водночас бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка — Іванівка, Котлярівка — Піщане, Куземівка — Стельмахівка, Ковалівка — Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.

Наступ на Харківщині

15 травня поліцейський Денис Ярославський повідомив на своїй сторінці в Instagram, що у Вовчанську зараз тривають активні бої. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що паралельно з наступом росіяни посилили обстріли прикордонних громад Харківської області, а також — Сумщини. На тлі цього в Сумській області почали евакуацію цивільних із міст Білопілля та Ворожба. У 5-кілометровій прикордонній зоні триває евакуація, яка розпочалася ще в липні 2023 року.