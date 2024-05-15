Зустрічей не буде: Зеленський прийняв важливе рішення через наступ РФ на Харківщині

Розгортаються додаткові сили, резерви є

Президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні через наступ росіян на півночі Харківщини. Також глава держави скасував поїздки до Португалії та Іспанії, де планував підписати безпекову угоду.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння".

На щоденному селекторі президент заслухав звіт щодо ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України. З доповіддю виступав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Як зазначається, на місці працюють командувачі Державної прикордонної служби, Нацгвардії та безпосередньо головком Олександр Сирський, який "ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації".

"Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки — ГУР та СЗР — бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію", — зазначив Никифоров.

Варто додати, що видання EFE з посиланням на джерела в королівському палаці повідомило, що президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на 17 травня, через складну ситуацію на фронті. Крім того, український президент мав відвідати Португалію.

Наступ на Харківщині — що відомо

Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 14 травня, повідомив, що на окремих ділянках Харківського напрямку, в районах Лук’янців та Вовчанська, українські підрозділи "здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції". Це зробили для збереження життів українських військовослужбовців та уникнення втрат.

15 травня поліцейський Денис Ярославський повідомив на своїй сторінці в Instagram, що у Вовчанську зараз тривають активні бої. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Паралельно з наступом росіяни посилили обстріли прикордонних громад Харківської області, а також — Сумщини. На тлі цього в Сумській області почали евакуацію цивільних із міст Білопілля та Ворожба. У 5-кілометровій прикордонній зоні триває евакуація, яка розпочалася ще в липні 2023 року.

У вівторок, 14 травня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, що окупанти наступатимуть у напрямку Сум. Він повідомив, що росіяни тримають невелике угруповування Сил на прикордонному напрямку.

Але, як раніше писав "Телеграф", заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак прокоментував ймовірність наступу армії РФ на Сумщину. За словами посадовця, станом на сьогодні ситуація в регіоні контрольована. На думку Біцака, "панікувати немає сенсу". Заступник райради заявив, що у росіян "не вистачить сил" наступати на Сумщині. Оскільки зараз ворог проводить операції на Харківщині та на багатьох інших ділянках фронту.