Плани РФ зірвані: у Генштабі розповіли про ситуацію у Вовчанську

ЗСУ покращили тактичне становище і відтіснили супротивника в районі на північ від Кислівки

Українським захисникам вдалося знизити активність кремлівських загарбників на Харківському напрямку. Зокрема, ЗСУ не дали ворогові вклинитися у глибину забудови у Вовчанську Харківської області.

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання в межах міської забудови у північній частині міста та тримають супротивника під вогневим контролем. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована.", — йдеться у повідомленні.

Крім того, наші бійці покращили тактичне становище і відтіснили супротивника в районі на північ від Кислівки.

При цьому в Генштабі наголосили, що на Куп'янському напрямку ворог за підтримки бронетехніки намагається атакувати українські позиції на напрямі Крохмальний – Берестовий. Українським захисникам вдалося знищити танк та бойову машину піхоти російських окупантів. Бій продовжується.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами голови української розвідки (ГУР МО) Кирила Буданова, росіяни мають намір піти і на Суми. Але зараз в області активізації ворожої армії не спостерігається.