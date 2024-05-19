Бої за Вовчанськ та Глибоке тривають: Генштаб повідомив про ситуацію на Харківщині

Йдуть інтенсивні бої за Вовчанськ, Глибоке та деякі інші населені пункти

За 18 травня на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень з російськими терористами. Шість атак було відбито на півдні від населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області.

Про це повідомив Генеральний штаб України у зведенні за 18 травня. Повідомляється, що йдуть інтенсивні бої за Вовчанськ, також терористи намагаються захопити Глибоке та прорвати оборону у районі н/п Зелене.

"Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири – по району населеного пункту Липці. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська", – сказано у повідомленні.

Орієнтовно за добу на напрямку знищено 125 одиниць живої сили російських терористів та 31 одиницю техніки – серед них три танки та шість гармат. Також зруйновано 15 укриттів терористів. Втрати ворога уточнюються.

​​Зазначимо, що ситуація на фронті значно ускладнилась, а сама лінія активних бойових дій розширилась. Ворог готується до важких боїв та намагається виманити резерв українських оборонців.

На півночі Вовчанська Харківської області, де напередодні росіяни почали розстрілювати цивільних, близько 40 місцевих жителів тримають у полоні. Переважно це люди похилого віку, дітей там немає.