Авіація ЗСУ розбомбила скупчення росіян у Вовчанську: подробиці удару (відео)

Знищено десятки окупантів

У суботу, 18 травня, у Вовчанську на Харківщині прогримів потужний вибух. Повідомляється, що українські військові завдали удару по скупченню окупантів у центральній лікарні міста.

Про це пише військовий оглядач Ігаль Левін. За його словами, використовувалась авіабомба обладнана комплектом JDAM.

Також цей удар вже освітлюють медіа у мережі, зазначаючи: "Сьогодні наша авіація завдала потужного авіаційного удару по цій будівлі, яку росіяни використовували, як укриття та місце накопичення своїх штурмових підрозділів. Під завалами поховано десятки окупантів".

Вовчанська центральна лікарня на мапі

Сам же Ігаль Левін, похвалив наших військових за таку роботу, але все ж прикро, що це відбувається на території України. За його словами, авіація — страшна сила, яка може допомогти ЗСУ у цій війні.

Скинута бомба

Також оглядач, зазначив, що однією з причин наступу окупантів на Харківщину є страх захоплення Україною Бєлгородської області.

Нагадаємо, що, за даними каналу DeepState, росіяни вже захопили сусіднє село Бугроватка та просунулися всередині Вовчанська.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, яка зараз ситуація на Харківщині.