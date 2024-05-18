Авиация ВСУ разбомбила скопление россиян в Волчанске: подробности удара (видео)

Уничтожены десятки окупантов

В субботу, 18 мая, в Волчанске в Харьковской области прогремел мощный взрыв. Сообщается, что украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов в центральной больнице города.

Об этом пишет военный обозреватель Игаль Левин. По его словам, использовалась авиабомба, оборудованная комплектом JDAM.

Также этот удар уже освещают медиа в сети, отмечая: "Сегодня наша авиация нанесла мощный авиационный удар по этому зданию, которое россияне использовали, как укрытие и место накопления своих штурмовых подразделений. Под завалами похоронены десятки оккупантов".

Волчанская центральная больница на карте

Сам же Игаль Левин похвалил наших военных за такую работу, но все же досадно, что это происходит на территории Украины. По его словам, авиация – страшная сила, которая может помочь ВСУ в этой войне.

Сброшенная бомба

Также обозреватель отметил, что одной из причин наступления оккупантов в Харьковскую область является страх захвата Украиной Белгородской области.

Напомним, что, по данным канала DeepState, россияне уже захватили соседнее село Бугроватка и продвинулись внутри Волчанска.

Ранее "Телеграф" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какая сейчас ситуация в Харьковской области.