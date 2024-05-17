"Використовують як живий щит": росіяни тримають у полоні близько 40 людей у Вовчанську, чи є серед них діти

Цивільних допитують співробітники ФСБ

На півночі Вовчанська Харківської області, де напередодні росіяни почали розстрілювати цивільних, близько 40 місцевих жителів тримають у полоні. Переважно це люди похилого віку, дітей там немає.

Усіх цивільних тримають в одному підвалі, де поруч розташований командний пункт росіян. Тобто, українців використовують як живий щит, про що начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів в етері телемарафону.

"Росіяни зігнали цивільних до одного підвалу та використовують як живий щит, бо поруч із цим місцем вони організували командний штаб. Нам відомо, що цих людей росіяни допитують і ті, хто проводять допити, називають себе працівниками ФСБ", ― сказав Болвінов.

Росіяни допитують людей і утримують їх силою. Вони не дають змоги евакуюватись на території, які контролює Україна.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про перші випадки розстрілів цивільних у Вовчанську. Військові ЗС РФ розстрілюють українців, які відмовляються виконувати їхні накази чи намагаються втекти пішки з міста.

На околицях Вовчанська 74-річному чоловіку росіяни відстрелили палець. Медики надали українцю необхідну допомогу.

Зазначимо, що російським військовим поставили задачу захопити Вовчанськ за два дні. Про це на допиті розповів полонений військовослужбовець ЗС РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський назвав ціль росіян на Харківщині. Також президент відповів, чому окупаційним військам вдалось перетнути кордон та як цьому сприяли країни Заходу.