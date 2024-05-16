Карту бойових дій на Харківщині оновлено: ворог має певні успіхи, що зараз відбувається у Вовчанську

Сили Оборони зустрічають загарбників вогнем

На прикордонні на Харківському напрямку ситуація загострюється, адже окупанти мали частковий успіх біля Кислівки, Берестового. Також є просування у Вовчанську.

Про це пише DeepState. Зазначається, що ситуація у Вовчанську складна, росіяни намагаються закріплятися на околицях та просуватися вглиб населеного пункту.

"Ворога було помічено у Вовчанській центральній районній лікарні та інших точках північної частини міста, попередньо, окупантів було знищено", — йдеться у повідомлені.

Мапа Вовчанську

Повідомляється, що північна частина Вовчанська переходить у сіру зону. Проте Сили Оборони намагаються не дати ворогу закріплятися, наносячи ураження по окупантах та стримуючи їх тиск. Російська армія не полишає спроб повністю закріпитися у Бугруватці та Гатищі. Тривають бої за село Стариця.

Зазначається, що окупанти мали частковий успіх біля Кислівки та Берестового.

Карта Кислівки та Берестового

Ворог продовжує рух в напрямку села Липці. Зокрема, здійснюються спроби зайняти повністю Глибоке, але успіхів противник не мав.

"В даний район перекинуті резерви Сил Оборони для стабілізації ситуації, проводяться штурмові дії з метою зачищення місцевості. Московити перегруповуються та закріпляються на займаних рубежах, підтягують додаткові сили піхоти, але Сили Оборони зустрічають їх вогнем", — пише DeepState.

Тим часом Генштаб повідомив, що плани ворога закріпитись у Вовчанську зірвано. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

Раніше "Телеграф" писав, що російським військовим наказали захопити Вовчанськ за дві доби.