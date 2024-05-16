Карта боевых действий на Харьковщине обновлена: враг имеет определенные успехи, что сейчас происходит в Волчанске

Силы Обороны встречают захватчиков огнем

На пограничье на Харьковском направлении ситуация обостряется, ведь оккупанты имели частичный успех возле Кисловки, Берестового. Также есть продвижение в Волчанске.

Об этом пишет DeepState. Отмечается, что ситуация в Волчанске сложная, россияне пытаются закрепляться в окрестностях и продвигаться вглубь населенного пункта.

"Враг был замечен в Волчанской центральной районной больнице и других точках северной части города, предварительно, оккупанты были уничтожены", — говорится в сообщении.

Карта Волчанска

Сообщается, что северная часть Волчанска переходит в серую зону. Однако Силы Обороны стараются не дать врагу закрепляться, наносят удары по оккупантам и сдерживают их давление. Российская армия не оставляет попыток полностью закрепиться в Бугроватке и Гатище. Продолжаются бои за село Старица.

Отмечается, что оккупанты имели частичный успех возле Кисловки и Берестового.

Карта Кисловки и Берестового

Враг продолжает движение в направлении села Липцы. В частности, предпринимаются попытки занять полностью Глубокое, но успехов противник не имел.

"В данный район перекинуты резервы Сил Обороны для стабилизации ситуации, проводятся штурмовые действия с целью зачистки местности. Московиты перегруппировываются и закрепляются на занимаемых рубежах, подтягивают дополнительные силы пехоты, но Силы Обороны встречают их огнем", — пишет DeepState.

Тем временем Генштаб сообщил, что планы врага закрепиться в Волчанске сорваны. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется.

Ранее "Телеграф" писал, что российским военным приказали захватить Волчанск за двое суток.