Зеленский приехал в Харьков проводить Ставку: приняты важные решения

Президент дал ряд поручений

На сегодня ситуация в Харьковской области в целом контролируемая. Украинские военные наносят оккупанту ощутимые потери.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Харькове.

Глава государства заслушал развернутый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого. Они доложили об оперативной обстановке, задачах и потребностях каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.

Президент отметил, что также детально были проанализированы перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и украинские возможности противодействовать российским наступательным планам. Зеленский подчеркнул, что Харьковское направление остается крайне сложным, поэтому проводится усиление подразделений.

Также сообщается, что руководители Главного управления разведки и Службы внешней разведки доложили о намерениях оккупанта, а руководитель Службы безопасности доложил о контрдиверсионных мерах. Зеленский отметил, что был определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Кроме того, президент заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов о текущей ситуации, основных рисках и ключевых потребностях. Глава государства дал руководителям соответствующие поручения.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление в Харьковской области. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч оккупантов.