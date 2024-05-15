Сваленные в кучи "зубы дракона" на Харьковщине: Синегубов объяснил, почему так произошло

Власти призывают не распространять хаос

В Харьковской ОВА обнародовали официальный ответ на запрос "Телеграфа" относительно информации о неиспользованных "зубах дракона" возле одного из пограничных сел. Там отметили, что речь не идет о "стратегическом количестве".

Информация об этом обнародована Харьковской ОВА. Там отмечают, что все работы по установлению тетраэдров рассчитаны на 2023-24 годы и та часть, которая была отведена на 2023 год, выполнена на 100%.

Часть работ начинали выполнять уже в 2024 году, однако на некоторых участках они были приостановлены из-за постоянных обстрелов и будут возобновлены, когда возникнет возможность.

"На фото, распространяемых в сетях, изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для последующей установки. Важно: эти остатки — это 0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое "по словам некоторых блогеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий", — рассказал глава ОВА Олег Синегубов

При этом глава ОВА также добавил, что подобная информация дискредитирует военнослужащих и исполнителей оборонных работ, а также подрывает мораль общества, которое сейчас остро реагирует на любую информацию.

Также Синегубов добавил, что в сети примерно в этот период появилось много других вбросов об отсутствии власти в области, захват Волчанска, ремонт дорог в регионе, отсутствии фортификаций и другие. По его словам, эти сообщения направлены на распространение хаоса в Украине.

Как сообщалось ранее, аналитики DeepState 14 мая обнародовали фотографии фортификационных укреплений в окрестностях Липцев, которые по их данным лежат без дела с весны-лета 2023 года.

Напомним, ранее в ЦПД СНБО заявляли, что непосредственно на границе с Россией невозможно было соорудить укрепления, так как враг бы попросту уничтожил как военных, так и сами укрепления.