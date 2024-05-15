Звалені у купи "зуби дракона" на Харківщині: Синегубов пояснив, чому так сталося

Влада закликає не поширювати хаос

У Харківській ОВА оприлюднили офіційну відповідь на запит "Телеграфа" щодо інформації про невикористані "зуби дракона" біля одного з прикордонних сіл. Там зазначили, що не йдеться про "стратегічну кількість".

Інформація про це оприлюднено Харківською ОВА. Там зазначають, що всі роботи зі встановлення тетраедрів розраховані на 2023-24 роки, і та частина, яка була відведена на 2023 рік, виконана на 100%.

Частину робіт починали виконувати вже у 2024 році, однак на деяких ділянках їх було припинено через постійні обстріли та буде відновлено, коли виникне можливість.

"На фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б «за словами деяких блогерів» могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій", — розповів голова ОВА Олег Синєгубов

При цьому глава ОВА також додав, що подібна інформація дискредитує військовослужбовців та виконавців оборонних робіт, а також підриває мораль суспільства, яке зараз гостро реагує на будь-яку інформацію.

Також Синєгубов додав, що в мережі приблизно в цей період з’явилося багато інших вкидів про відсутність влади в області, захоплення Вовчанська, ремонт доріг у регіоні, відсутність фортифікацій та інші. З його слів, ці повідомлення спрямовані на поширення хаосу в Україні.

Як повідомлялося раніше, аналітики DeepState 14 травня оприлюднили фотографії фортифікаційних укріплень на околицях Липців, які за їхніми даними лежать без діла з весни-літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше в ЦПД РНБО заявляли, що безпосередньо на кордоні з Росією неможливо було спорудити укріплення, оскільки ворог просто знищив би як військових, так і самі зміцнення.