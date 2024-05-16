Зеленський приїхав у Харків проводити Ставку: прийнято важливі рішення

Президент дав низку доручень

Станом на сьогодні ситуація в Харківській області загалом контрольована. Українські військові завдають окупанту відчутних втрат.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в Харкові.

Глава держави заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Вони доповіли про оперативну обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Президент зазначив, що також детально було проаналізовано перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам. Зеленський підкреслив, що Харківський напрямок залишається вкрай складним, а тому проводиться посилення підрозділів.

Також повідомляється, що очільники Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки доповіли щодо намірів окупанта, а керівник Служби безпеки доповів щодо контрдиверсійних заходів. Зеленський зазначив, що було визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Крім того, президент заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів про поточну ситуацію, основні ризики та ключові потреби. Глава держави дав керівникам відповідні доручення.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.