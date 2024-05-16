Скандал на Харківщині з "зубами дракона": для чого їх використовують, фото

"Зуби дракона" частина оборонних споруд

Нещодавно у мережі спалахнув новий скандал через розкидані на Харківщині "зуби дракона", адже вони можуть бути є частиною фортифікаційно-оборонних споруд. Проте їх нібито не використали належним чином.

"Телеграф" розповість вам, що це за "зуби дракона" і чому навколо них тепер стільки шуму. Зауважимо, що скандал вже прокоментував голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Що таке "зуби дракона"?

Це протитанкові надовби, бетонна конструкція або гранітна брила, зарита в землю рядами. Вони призначені для перешкоджання просуванню броньових машин, танків, техніки броньових чи танкових підрозділів та частин ворога.

Протитанкові надовби

"Зуби дракона" бувають малі та великі. Малі протитанкові надовби повинні підіймати днище бойової машини, виводячи гусениці зі зчеплення з ґрунтом, або ушкоджувати днище та деталі трансмісії, також можуть бути замасковані. Великі — мають своїм розміром ускладнити розчищення проходів. Вони часто поєднуються з мінними полями і дротяними загородами.

Тобто ці "зуби" частина оборонних споруд, які наразі на Харківщині та інших напрямках використовують задля унеможливлення просування противника.

Нагадаємо, що кадри з невстановленими "зубами дракона" біля Липців на Харківщині опублікували DeepStateMap. Зазначається, що вони лежать там ще з літа 2023 року і їх так і не встановили.

"Зуби дракона" біля Липців

Згодом на це відреагував голова ОВА Синєгубов, сказавши, що йдеться не про "стратегічну кількість". В адміністрації акцентували, що на фото, які розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, їх на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення.

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається на Харківському напрямку станом на 16 травня. Атаки відбили, але бої тривають.