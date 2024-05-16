"У нас всіх великі проблеми з майбутнім": в DeepState бьють на сполох через проблеми з укріпленнями на Харківщині

Офіційні особи замість пошуку винних та вирішення проблем звинувачують у "дискредитації" та "ІПСО" тих, хто про ці проблеми говорить

Схоже, що проблема побудови інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) на Харківщині має значно більші розміри, ніж здавалося. Так, низка укріплень зроблена дуже неякісно – тримати оборону там неможливо; інші оборонні споруди в області взагалі існують тільки на папері.

Про це повідомив проєкт DeepState, який опублікував фотодокази погано підготовлених ліній оборони. Аналітики поскаржилися, що офіційні особи замість того, щоб шукати винних та оперативно вирішувати проблеми, звинувачують у "дискредитації" та "ІПСО" експертів та представників ЗСУ, які кажуть про проблему з укріпленнями.

"Багато хто зі скепсисом сприйняв тезу про комісію і пошук винних. І ми, мабуть, погодимося, адже замість пошуку винних — все списується на "дискредитацію" та вороже ІПСО. Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП за 10 км від ДКУ (у 2023-му найближчий ворожий СП знаходився взагалі на відстані 15 км), якими з нами поділилися бійці", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд – вони в цьому випадку є. Проте вони підготовлені неякісно, а розміщені так некомпетентно, що захищатися там неможливо. Проте хтось подав цю "оборонну лінію" військово-політичному керівництву, як "успіх" – звідси й ростуть ногі у заяв про "завершальні етапи вибудови ІФС" у Харківській області.

Втім, ситуація під Липцями – це ще не так погано, як момент, що подекуди укріплень немає взагалі. Хоча на папері вони є. А навіть там, де щось почали будувати, не вийшли за межі "першого етапу", що викликає здивування – оскільки у місцевої влади був як мінімум рік.

"Подібний халатний підхід до процесу роботи зіграв злий жарт в районі Очеретиного. І тільки через те, що нашим бійцям довелося відійти з позицій, вдалося уникнути втрат від легкого ураження артилерією та FPV-дронами. На їх місці, на щастя, опинилися якраз московити. Щодо тези "постійних обстрілів", то їх активізація почалася ближче до наступальних дій… Якщо й далі корупція та непрофесіоналізм списуватиметься на ІПСО, то у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Все ж таки варто зосередитися на перевірках…", – резюмує проєкт.

Нагадаємо, раніше в ЦПД РНБО заявляли, що безпосередньо на кордоні з Росією неможливо було спорудити укріплення, оскільки ворог просто знищив би як військових, так і самі зміцнення.

Тим часом нещодавно знову ж на Харківщині помітили звалені в купу укріплення "зуби дракона". Лежать вони вздовж дороги на околицях Липців, де росіяни розвивають свій наступ.