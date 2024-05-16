"У нас всех большие проблемы с будущим": в DeepState бьют тревогу из-за проблем с укреплениями на Харьковщине

Официальные лица вместо поиска виновных и решения проблем обвиняют в "дискредитации" и "ИПСО" тех, кто об этих проблемах говорит

Похоже, что проблема построения инженерно-фортификационных сооружений (ИФС) в Харьковской области имеет значительно большие размеры, чем казалось. Да, ряд укреплений сделан очень некачественно – держать оборону там невозможно; другие оборонительные постройки в области вообще существуют только на бумаге.

Об этом сообщил проект DeepState, опубликовавший фотодоказательства плохо подготовленных линий обороны. Аналитики пожаловались, что официальные лица вместо того, чтобы искать виновных и оперативно решать проблемы, обвиняют в "дискредитации" и "ИПСО" экспертов и представителей ВСУ, которые говорят о проблеме с укреплениями.

"Многие со скепсисом восприняли тезис о комиссии и поиске виновных. И мы, видимо, согласимся, ведь вместо поиска виновных — все списывается на "дискредитацию" и враждебное "ИПСО". Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП в 10 км от ГКУ (в 2023-м ближайший вражеский СП находился вообще на расстоянии 15 км), которыми с нами поделились бойцы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь не идет об отсутствии инженерно-фортификационных сооружений – они в этом случае есть. Однако они подготовлены некачественно, а размещены настолько некомпетентно, что защищаться там невозможно. Однако кто-то подал эту "оборонную линию" военно-политическому руководству, как "успех" – отсюда и растут ноги в заявлениях о "заключительных этапах строительства ИФС" в Харьковской области.

Впрочем, ситуация под Липцами – это еще не так плохо, как момент, где укреплений нет вообще. Хотя на бумаге они есть. А даже там, где что-то начали строить, не вышли за пределы "первого этапа", что вызывает удивление – поскольку у местных властей был как минимум год.

"Подобный халатный подход к процессу работы сыграл злую шутку в районе Очеретино. И только из-за того, что нашим бойцам пришлось отойти с позиций, удалось избежать потерь от легкого поражения артиллерией и FPV-дронами. На их месте, к счастью, оказались как раз московиты. Что касается тезиса "постоянных обстрелов", то их активизация началась ближе к наступательным действиям… Если и дальше коррупция и непрофессионализм будут списываться на ИПСО, то у нас всех большие проблемы с будущим. Все-таки следует сосредоточиться на проверках…", – резюмирует проект.

Напомним, ранее в ЦПИ СНБО заявляли, что непосредственно на границе с Россией невозможно было соорудить укрепления, поскольку враг просто уничтожил бы как военных, так и сами укрепления.

Тем временем недавно опять же на Харьковщине заметили сваленные в кучу укрепления "зубы дракона". Лежат они вдоль дороги в окрестностях Липцев, где россияне развивают свое наступление.