Скандал на Харьковщине с "зубами дракона": для чего их используют, фото

"Зубы дракона" часть оборонительных сооружений

Недавно в сети разразился новый скандал из-за разбросанных на Харьковщине "зубов дракона", ведь они могут быть частью фортификационно-оборонных сооружений. Однако их якобы не использовали должным образом.

"Телеграф" расскажет вам, что такое "зубы дракона" и почему вокруг них теперь столько шума. Отметим, что скандал уже прокомментировал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Что такое зубы дракона?

Это противотанковые надолбы, бетонная конструкция или гранитная глыба, зарытая в землю рядами. Они предназначены для препятствования продвижению броневых машин, танков, техники броневых или танковых подразделений и частей врага.

Противотанковые надолбы

"Зубы дракона" бывают малые и большие. Малые противотанковые надолбы должны поднимать днище боевой машины, выводя гусеницы из сцепления с грунтом, или повреждать днище и детали трансмиссии, также могут быть замаскированы. Большие – должны своим размером усложнить расчистку проходов. Они часто сочетаются с минными полями и проволочными заграждениями.

То есть эти "зубы" часть оборонных сооружений, которые на Харьковщине и других направлениях используют для предотвращения продвижения противника.

Напомним, что кадры с неустановленными "зубами дракона" возле Липцев в Харьковской области опубликовали DeepStateMap. Отмечается, что они лежат там с лета 2023 года и их так и не установили.

"Зубы дракона" возле Липцев

Впоследствии на это отреагировал глава ОВА Синегубов, сказав, что речь идет не о "стратегическом количестве". В администрации акцентировали, что на распространяемых в сетях фото изображены остатки материалов, их по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки.

Ранее "Телеграф" писал, что происходит на Харьковском направлении по состоянию на 16 мая. Атаки отбили, но бои продолжаются.