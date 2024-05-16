Від творців "Київ за три дні": російським військовим наказали захопити Вовчанськ за дві доби (відео)

За саме місто йдуть жорстокі бої

Військове керівництво Росії віддало наказ за дві доби захопити місто Вовчанськ Харківської області, де ЗСУ покращили тактичне становище. Таке завдання дали бійцям 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад Збройних сил РФ.

Про це розповів російський військовий Андрей Юргенс, який служить у 138-й мотострілецькій бригаді. Його взяли в полон у Вовчанську, про що повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"У Вовчанську був захоплений полонений зі складу 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрей Юргенс, який повідомив, що його бригада спільно з 25-ю мотострілецькою бригадою мали завдання захопити Вовчанськ "за два дні". Відео буде викладено в інтернеті", — написав журналіст.

Згодом відео з’явилось у Telegram-каналі Бутусова. Полонений розповів, яку задачу їм поставило військове керівництво.

"Завдання бригади було — захоплення міста Вовчанськ за два дні", — сказав російський військовий.

Російський військовий розповів, що їм поставили задачу захопити Вовчанськ за два дні

За даними Генштабу на ранок, 16 травня, Силам оборони вдалось покращити тактичне становище у Вовчанську. ЗСУ зірвали плани ворога, що призвело до зниження активності окупаційних військ. Росіянам не дали закріпитись у глибині міської забудови. Українські військові проводять бойові завдання на півночі міста. Ситуація контрольована.

Ситуація на Харківщині зранку 16 травня

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається на Харківському напрямку. Ситуацію прокоментували військові, представники міської влади та аналітики.

Через нову хвилю російського наступу на Харківщину, яка розпочалась 10 травня, виникли дискусії через фортифікаційні споруди. Аналітики проєкту DeepState б’ють на сполох. Вони опублікували кадри однієї з непідготовлених позицій, яка знаходиться неподалік від державного кордону.