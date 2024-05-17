"Используют как живой щит": россияне держат в плену около 40 человек в Волчанске, есть ли среди них дети

Гражданских допрашивают сотрудники ФСБ

На севере Волчанска Харьковской области, где накануне россияне начали расстреливать гражданских, около 40 местных жителей держат в плену. Преимущественно это пожилые люди, детей там нет.

Всех гражданских держат в одном подвале, рядом расположен командный пункт россиян. То есть украинцев используют в качестве живого щита, о чем начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал в эфире телемарафона.

"Россияне согнали гражданских в один подвал и используют как живой щит, потому что рядом с этим местом они организовали командный штаб. Нам известно, что этих людей россияне допрашивают и проводящие допросы называют себя работниками ФСБ", ― сказал Болвинов.

Россияне допрашивают людей и удерживают их силой. Они не позволяют эвакуироваться на территории, контролируемые Украиной.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о первых случаях расстрелов гражданских в Волчанске. Военные ВС РФ расстреливают украинцев, которые отказываются выполнять их приказы или пытаются сбежать из города пешком.

В окрестностях Волчанска 74-летнему мужчине россияне отстрелили палец. Медики предоставили украинцу необходимую помощь.

Отметим, что российским военным была поставлена задача захватить Волчанск за два дня. Об этом на допросе рассказал пленный военнослужащий ВС РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский назвал цель россиян в Харьковской области. Президент также ответил, почему оккупационным войскам удалось пересечь границу и как этому способствовали страны Запада.