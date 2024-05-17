"Волчанск — их цель": Зеленский рассказал о ситуации на Харьковщине и темпах продвижения россиян

Ответил он и на вопрос о линиях обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны остановили наступление россиян в Харьковской области и стабилизировали ситуацию. Самая глубокая точка продвижения оккупационных войск составляет 10 км.

Об этом он рассказал во время общения с украинскими журналистами, сообщает "Телеграф". Зеленский рассказал, что накануне встречался с военным руководством.

"На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения ― 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения ― и не было. А у нас есть очень мощные бригады, я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и из некоторых направлений", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что пересечение россиянами границы связано с дефицитом систем противовоздушной обороны (ПВО). У врага есть преимущество из-за расстояния, благодаря чему они применяют артиллерию и авиабомбы. Это следствие промедления предоставления военной помощи от партнеров.

"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией… 8 месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", ― сказал Зеленский.

Глава государства возразил, что враг дошел до бетонной линии обороны. Он назвал эти слухи бредом. По его словам, россияне дошли до первой линии обороны, которая, как и вторая, была построена военными. Третья линия обороны построена местными властями.

"До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия ― это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали.

Они примерно там сейчас находятся. Это первая линия, линия, построенная на войне, под постоянным огнем, нашими военными. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная ― не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", ― объяснил президент.

В разговоре с журналистами Зеленский назвал цель россиян. Они стремятся оккупировать Волчанск и сделать так называемую буферную зону вдоль границы.

"Волчанск ― их цель, разумеется. Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если она есть. Но главное на сегодня ― нашими Силами обороны ситуация стабилизирована", ― сказал Зеленский.

Напомним, россияне начали наступление на Херсонщину 10 мая. ВСУ были готовы к такому развитию событий, потому встретили врага огнем. Оккупационные войска стремятся захватить Волчанск. Этот город находится в 5 км к границе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российским военным приказали захватить Волчанск за два дня. Об этом рассказал пленный боец ВС РФ.