"Это не о наступлении": Зеленский раскритиковал запрет США по ударам по территории РФ

Украина не наступает на чужую территорию, а защищает собственную

Запрет Вашингтона проводить координированные удары западным оружием по российским объектам стал неожиданностью для многих украинцев. При этом президент Владимир Зеленский не считает, что для подобных ограничений есть справедливые причины. Он подчеркивает, что Украина защищается, поэтому должна использовать для этого все средства, в том числе вооружение, полученное от союзников.

Об этом он заявил в ходе общения с украинскими журналистами, передает "Телеграф". По мнению украинского лидера, удары по территории РФ можно частично даже сравнить с превентивными санкциями от Запада, которые вводились еще до февраля 2022 против Москвы.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, – говорит Зеленский об использовании западного оружия для ударов по российским объектам, – потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это – защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением.

Также он подчеркнул, что в большинстве своем удары наносились по так называемой "серой зоне".

"У них там выселения людей и т.д. У них также У них также на пограничных гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", - отметил глава государства.

Напомним, что в Пентагоне все еще ограничивают использование американского оружия по ударам по территории РФ. В Штатах убеждены: подобные атаки могут производиться по позициям врага только на территории Украины.

При этом в Латвии подобное разрешение дали еще несколько недель назад. Глава литовского МИД Байба Браже подчеркнула, что некоторые страны Запада предоставляют Украине оружие без каких-либо ограничений, однако не говорят об этом в целом.

Интересно, что при этом в Великобритании до единого мнения в этом вопросе прийти не могут. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон считает подобные действия законным правом Украины, а вот в британском Минобороны говорят несколько другое.