Минус два истребителя и не только: росСМИ подсчитали последствия удара по аэродрому "Бельбек" (фото, видео)

В результате атаки погибли 2 российских военных и 13 ранены

На российском военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму уничтожены два самолета, зенитно-ракетный комплекс нового поколения и склад горюче-смазочных материалов. Это последствия атаки украинскими ракетами в ночь напротив 15 мая.

Об этом пишет российский Telegram-канал Astra. Отмечается, что в ту ночь произошло два ракетных удара.

Во время первого сгорел состав горюче-смазочных материалов и были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31.

Вторая атака произошла утром, тогда был поражен ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. Известно, что комплекс загорелся.

ЗРК С-400 "Триумф"

В результате этих атак, по данным источников, погибли 2 российских военных и 13 получили ранения.

Отметим, что по данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 мая силы ПВО уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Но последствия атаки Россия официально не комментировала. Сообщалось только, что есть пострадавшие и погибшие, но количество не уточнялось.

В то же время в сети уже публикуют спутниковые снимки аэродрома "Бельбек", а именно локации, где горел склад горючего. На снимках несколько точек пожара, но точность позиционирования может составлять от десятков до сотен метров, поэтому места пожаров достаточно условны.

Напомним, что аэродрому "Бельбек" достается уже вторые сутки подряд, ведь в ночь на 16 мая там также прозвучали взрывы. Отметим, что в ту ночь было громко почти по всей территории временно оккупированного Крыма, взрывы гремели в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском.

Ранее "Телеграф" писал, что на оккупированной Луганщине попали в склад боеприпасов. После прилета начались мощные взрывы.