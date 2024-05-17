Может ли Украина бить по России оружием США: в Пентагоне дали четкий ответ

Позиция США остается неизменной

Украина может использовать оружие, которое США предоставляют в рамках военной помощи, только в пределах своей территории. Позиция Пентагона в этом вопросе остается неизменной.

Об этом во время брифинга сказала спикер американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". По ее словам, США сделали свои просьбы по этому поводу "достаточно публичными".

"Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", — отметила она.

Сингх отметила, что глава Пентагона Ллойд Остин в своих разговорах с украинским министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает, как лучше использовать предоставленные средства. Она подчеркнула, что "это (должно быть) в пределах украинской территории".

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев, комментируя вопрос о том, не запрещают ли США использовать свое вооружение для нанесения ударов Украиной по РФ, отметил, что Вашингтон не поощряет подобные действия, однако Украина сама решает, что ей следует делать.

"Это те решения, которые Украина принимает своими силами, принимает ради самой себя. Мы же сделаем все для того, чтобы Украина получила необходимое для победы на поле боя", — отметил Блинкен.