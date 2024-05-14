Будут давить, но…: в США оценили шансы россиян на прорыв в Украине

Россияне не отказались от своих планов

В США считают, что российские военные попытаются продвинуться на ряде направлений в Украине. Однако там сомневаются в том, что у них что-то получится.

Об этом сообщил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга. По его словам, серьезных прорывов на фронте не ожидается.

По его словам, россияне не поменяют свои планы относительно своих дальнейших атак, которые включают и Харьковское направление. В следующие недели, говорит Патель, стоит ждать того, что россияне попытаются достичь большего прогресса в следующие недели, но не смогут достичь существенного продвижения.

"Мы не ожидаем серьезных прорывов, и со временем дополнительное поступление помощи из США, а также дальнейшая поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии", — говорит он.

Представитель Госдепартамента отметил, что ВСУ смогут удержать ключевые преимущества на поле боя и нанесут россиянам существенных потерь.

Как сообщалось ранее, глава Госдепа Энтони Блинкен ранее говорил, что многомесячная задержка с выделением военной помощи США повлекла за собой ряд проблем. Однако несмотря на это Украина все еще может эффективно сдерживать российский натиск на востоке страны.