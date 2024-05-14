Будуть тиснути, але…: у США оцінили шанси росіян на прорив в Україні

Росіяни не відмовилися від своїх планів

У США вважають, що російські військові спробують просунутися на низці напрямків в Україні. Однак там сумніваються, що в них щось вийде.

Про це повідомив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Патель під час брифінгу. За його словами, серйозних проривів на фронті не очікується.

За його словами, росіяни не поміняють своїх планів щодо своїх подальших атак, які включають і Харківський напрямок. У наступні тижні, каже Патель, варто чекати на те, що росіяни спробують досягти більшого прогресу в наступні тижні, але не зможуть досягти суттєвого поступу.

"Ми не очікуємо на серйозні прориви, і згодом додатковий надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти цій агресії", — говорить він.

Представник Держдепартаменту зазначив, що ЗСУ зможуть утримати ключові переваги на полі бою та завдадуть росіянам суттєвих втрат.

Як повідомлялося раніше, голова Держдепу Ентоні Блінкен раніше говорив, що багатомісячна затримка з виділенням військової допомоги США спричинила низку проблем. Однак, попри це, Україна все ще може ефективно стримувати російський тиск на сході країни.