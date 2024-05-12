Чи зможе Україна стримати новий російський наступ: у Вашингтоні оцінили ситуацію

Союзники України роблять усе можливе, щоб забезпечити її зброєю

Багатомісячна затримка з виділенням військової допомоги США спричинила низку проблем. Однак, попри це, Україна все ще може ефективно стримувати російський тиск на сході країни.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з CBS News. Зокрема, він нагадав, що тільки цього тижня Україні було виділено зброю та інше обладнання на 400 мільйонів доларів.

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити (доставку, — ред.) цю допомогу. Європейці роблять те саме", — сказав Блінкен.

Глава Держдепартаменту зазначив, що Україна може ефективно стримувати лінію фронту на сході та продовжувати розвивати успіхи у Чорному морі. Там, за його словами, Україна змогла відновити коридор для стабільного експорту продукції, включаючи продукти харчування, а також регулярно проводить атаки на окупований Крим, чим ускладнює росіянам продовження агресії.

Блінкен додав, що для всього цього союзники України постачають необхідну зброю, проте зараз справді настав важкий момент. Водночас він зазначає, що підтримка продовжуватиметься.

"Ми нікуди не подінемось, як і понад 50 країн, які підтримують Україну. Це буде продовжуватися, і якщо Путін думає, що зможе пережити Україну та її прихильників... Він помиляється", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, росіяни активно атакують українські підрозділи на кількох напрямках. Ворог намагається просунутися углиб території нашої держави.