Україна має дві критичні вразливості: на Заході проаналізували російський наступ на Харківщині

Росіяни намагаються розтягнути українські сили по всій лінії фронту

Російська атака на прикордонні населені пункти в Харківській області оголила дві критичні вразливості України. Це нестача особового складу в армії та дефіцит ППО.

Про це йдеться у матеріалі CNN. Зазначається, що росіяни станом на суботу, 11 травня, утримували кілька прикордонних сіл у Харківській області, а в районі Вовчанська продовжувалися інтенсивні авіаудари.

"Їх (українців — ред.) сили невеликі, зі значно меншою артилерією, ніж у росіян, вкрай вразливою протиповітряною обороною і, перш за все, їм не вистачає солдатів", — пише видання.

У матеріалі йдеться про те, що суха погода дозволила росіянам легше використовувати важку техніку та інші механізовані підрозділи, у тому числі й з нового угруповання "Північ", чия чисельність оцінюється в 50 тисяч осіб.

"Збільшення темпів атак загострює дві критичні вразливості України: недостатню кількість живої сили та розріджену протиповітряну оборону. Росія поспішно використовує обидві, прагнучи досягти успіху на місці, перш ніж доставлять нову західну допомогу. Це принаймні кілька тижнів", — йдеться у матеріалі.

Користуючись цією перевагою, росіяни хочуть розтягнути українську оборону та обрати несподіваний напрямок для літнього наступу. Для цього вони мають необхідні сили, а от український закон про мобілізацію розглядали в Раді кілька місяців. Це призвело до того, що в Часовому Яру, за даними західних аналітиків, росіяни мають перевагу 10 до 1.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня говорив, що Україна зможе зупинити росіян, коли надійде військова допомога, проте наголосив, що ситуація складна, а допомога надійшла не в тих обсягах, за які проголосував Конгрес США.

Джордж Баррос з Інституту вивчення війни у Вашингтоні каже, що росіяни чекали на момент, коли військова допомога вичерпається і тепер цим користуються.

"Нещодавні досягнення Росії, які ми бачимо зараз, не просто опортуністичні. Росіяни готувалися до цього і зараз цим користуються. Україні, можливо, доведеться ухвалювати складні рішення через повільність дій США та дилеми, яка зараз виникає", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, росіяни активно атакують українські підрозділи на кількох напрямках. Ворог намагається просунутися углиб території нашої держави.