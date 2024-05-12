"Противник має частковий успіх": Сирський розповів про складну ситуацію на фронті

В деяких районах ЗСУ витісняють противника

Росіяни активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках. Ворог намагається просунутися вглиб території нашої держави.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами ситуація на фронті залишається загостреною.

Головком зазначив, що підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Працює наша розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем.

"Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", — підкреслив Сирський.

Він нагадав, що цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. За словами Сирського, на даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

"Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження. На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", — повідомив він.

За інформацією головкома, на Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Водночас він зазначив, що попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.