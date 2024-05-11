Київ без захисту не залишиться: у ЗСУ заявили про підготовку до можливого наступу РФ

Апетити РФ за роки війни не зменшились

Росіяни за час повномасштабної війни так і не відмовились від ідеї захопити Київ. Тому серед бригад, які готують Сухопутні війська ЗСУ, будуть й ті, які розгорнуть для захисту столиці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтервʼю The Economist. За його словами, більшою проблемою наразі стала техніка, а не люди.

"Захист Києва залишається одним із наших головних завдань, попри те, наскільки важка ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому", – заявив Павлюк.

Зараз перед Сухопутними військами стоїть завдання підготувати десять нових бригад. Та для цього бракне техніки, а не людей. Командувач наголосив, що нашій державі вкрай необхідна артилерія та бронетехніка. Він додав, що Україна сподівається на допомогу Заходу.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки (США) у п’ятницю, 10 травня, оголосили про посилення військової допомоги Україні. Вашингтон об'явив виділення нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Володимира Зеленського, Українські військові продовжують утримувати позиції під російським тиском. Оборонні операції тривають у Харківській області, а найскладніші бої йдуть у Донецькій області.