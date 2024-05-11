Киев без защиты не останется: в ВСУ заявили о подготовке к возможному наступлению РФ

Аппетиты РФ за годы войны не уменьшились

Россияне за время полномасштабной войны так и не отказались от идеи захватить Киев. Поэтому среди бригад, которые готовят Сухопутные войска ВСУ, будут и развернутые для защиты столицы.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Economist. По его словам, большей проблемой стала техника, а не люди.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, несмотря на то, насколько тяжела ситуация на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, что оборона столицы будет играть ключевую роль в будущем", – заявил Павлюк.

Сейчас перед Сухопутными войсками стоит задача подготовить десять новых бригад. Но для этого не хватает техники, а не людей. Командующий подчеркнул, что нашему государству крайне необходима артиллерия и бронетехника. Он добавил, что Украина надеется на помощь Запада.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки (США) в пятницу, 10 мая, объявили об усилении военной помощи Украине. Вашингтон объявил выделение нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Владимира Зеленского, украинские военные продолжают удерживать позиции под российским давлением. Оборонные операции продолжаются в Харьковской области, а самые сложные бои идут в Донецкой области.