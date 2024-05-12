"Противник имеет частичный успех": Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

В некоторых районах ВСУ вытесняют противника

Россияне активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях. Враг пытается продвинуться вглубь территории нашего государства.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, ситуация на фронте остается обостренной.

Главком отметил, что подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем.

"Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", — подчеркнул Сырский.

Он напомнил, что на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. По словам Сырского, в настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

"Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражения. На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", — сообщил он.

По информации главкома, на Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. В то же время он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили шесть населенных пунктов в Харьковской области.