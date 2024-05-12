У Украины есть две критические уязвимости: на Западе проанализировали российское наступление на Харьковщине

Россияне пытаются растянуть украинские силы по всей линии фронта

Российская атака на пограничные населенные пункты в Харьковской области обнажила две критические уязвимости Украины. Это нехватка личного состава в армии и дефицит ПВО.

Об этом говорится в материале CNN. Отмечается, что россияне по состоянию на субботу, 11 мая, удерживали несколько приграничных сел в Харьковской области, а в районе Волчанска продолжались интенсивные авиаудары.

"Их (украинцев — ред.) силы небольшие, с гораздо меньшей артиллерией, чем у россиян, крайне уязвимой противовоздушной обороной и, прежде всего, им не хватает солдат", — пишет издание.

В материале говорится, что сухая погода позволила россиянам легче использовать тяжелую технику и другие механизированные подразделения, в том числе и из новой группировки "Север", чья численность оценивается в 50 тысяч человек.

"Увеличение темпов атак обостряет две критические уязвимости Украины: недостаточное количество живой силы и разреженную противовоздушную оборону. Россия поспешно использует оба, стремясь достичь успеха на месте, прежде чем доставят новую западную помощь. Это по крайней мере несколько недель", — говорится в материале.

Пользуясь этим преимуществом, россияне хотят растянуть украинскую оборону и выбрать неожиданное направление для летнего наступления. Для этого у них есть необходимые силы, а вот украинский закон о мобилизации рассматривали в Раде несколько месяцев. Это привело к тому, что в Часовом Яру, по данным западных аналитиков, у россиян есть преимущество 10 к 1.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе говорил, что Украина сможет остановить россиян, когда поступит военная помощь, однако подчеркнул, что ситуация сложная, а помощь поступила не в тех объемах, за которые проголосовал Конгресс США.

Джордж Баррос из Института изучения войны в Вашингтоне говорит, что россияне ждали момента, когда военная помощь иссякнет и теперь этим пользуются.

"Недавние достижения России, которые мы видим сейчас, не просто оппортунистические. Россияне готовились к этому и сейчас этим пользуются. Украине, возможно, придется принимать сложные решения из-за медлительности действий США и дилеммы, которая сейчас возникает", — сказал он.

Как сообщалось ранее, россияне активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях. Враг пытается продвинуться вглубь территории нашего государства.