Сможет ли Украина сдержать новое российское наступление: в Вашингтоне оценили ситуацию

Союзники Украины делают все возможное, чтобы обеспечить ее оружием

Многомесячная задержка с выделением военной помощи США повлекла за собой ряд проблем. Однако несмотря на это Украина все еще может эффективно сдерживать российский натиск на востоке страны.

Об это рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CBS News. В частности он напомнил, что только на этой неделе Украине было выделено оружие и другое оборудование на 400 миллионов долларов.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить (доставку, — ред.) эту помощь. Европейцы делают то же самое", — сказал Блинкен.

Глава Госдепартамента отметил, что Украина может эффективно сдерживать линию фронта на востоке и продолжать развивать успехи в Черном море. Там, по его словам, Украина смогла восстановить коридор для стабильного экспорта продукции, включая и продукты питания, а также регулярно проводит атаки на оккупированный Крым, чем затрудняет россиянам продолжение агрессии.

Блинкен добавил, что для всего этого союзники Украины поставляют необходимое оружие, однако сейчас действительно наступил трудный момент. Вместе с тем он отмечает, что поддержка будет продолжаться.

"Мы никуда не денемся, как и более 50 стран, которые поддерживают Украину. Это будет продолжаться, и если Путин думает, что сможет пережить Украину и ее сторонников... Он ошибается", — сказал он.

Как сообщалось ранее, россияне активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях. Враг пытается продвинуться вглубь территории нашего государства.