Чи може Україна бити по Росії зброєю США: в Пентагоні дали чітку відповідь

Позиція США залишається незмінною

Україна може використовувати зброю, яку надає США в рамках військової допомоги, лише в межах своєї території. Позиція Пентагону в цьому питанні залишається незмінною.

Про це під час брифінгу сказала речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда". За її словами, США зробили свої прохання цього приводу "досить публічними".

"Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", – зазначила вона.

Сінгх зазначила, що глава Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з українським міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще використати надані засоби. Вон підкреслила, що "це (має бути) в межах української території".

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва, коментуючи питання про те, чи не забороняють США використовувати своє озброєння для завдання ударів Україною по РФ, зауважив, що Вашингтон не заохочує подібні дії, проте Україна сама вирішує, що їй слід робити.

"Це ті рішення, які Україна ухвалює самотужки, ухвалює заради самої себе. Ми ж зробимо все для того, щоб Україна отримала необхідне для перемоги на полі бою", — зазначив Блінкен.