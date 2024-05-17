"Це не про наступ": Зеленський розкритикував заборону США щодо ударів по території РФ

Україна не наступає на чужу територію, а захищає власну

Заборона Вашингтона проводити координовані удари західною зброєю по російських об'єктах стала великою несподіванкою для багатьох українців. При цьому президент Володимир Зеленський не вважає, що для подібних обмежень є справедливі причини. Він підкреслює, що Україна захищається, тож має використовувати для цього усі засоби, в тому числі і озброєння, отримане від союзників.

Про це він заявив під час спілкування із українськими журналістами, передає "Телеграф". На думку українського лідера, удари по території РФ можна частково навіть порівняти із превентивними санкціями від Заходу, котрі вводилися ще до лютого 2022-го проти Москви.

"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, — говорить Зеленський про використання західної зброї для ударів по російських об'єктах, — тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це — захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномаштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження".

Також він підкреслив, що здебільшого удари наносилися по так званій "сірій зоні".

"У них там виселення людей тощо. У них також У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що в Пентагоні все ще обмежують використання американської зброї щодо ударів по території РФ. У Штатах переконані: подібні атаки можуть здійснюватися по позиціях ворога лише на території України.

При цьому у Латвії подібний дозвіл дали ще кілька тижнів тому. Очільниця литовського МЗС Байба Браже підкреслила, що деякі країни Заходу надають Україні зброю без будь-яких обмежень, однак не говорять про це на загал.

Цікаво, що при цьому у Великій Британії до єдиної думки в цьому питанні дійти не можуть. Міністр закордонних справ Девід Кемерон вважає подібні дії законним правом України, а от у британському Міноборони говорять дещо інше.