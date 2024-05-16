На фоне наступления РФ: Зеленский рассказал, что позволит защитить Харьков от оккупации

Мир еще может помочь Украине

Всего две системы "Patriot" для Харьковщины смогли бы существенно помочь в защите жизней от российского террора. Они нужны "уже сегодня" и именно они не позволят россиянам оккупировать Харьков.

Такое мнение высказал Владимир Зеленский в комментарии ABC News. Пообщаться с президентом удалось во время его визита в один из харьковских госпиталей.

"Все, что нам нужно, — это две системы "Patriot". Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", — сказал глава государства корреспонденту ABC.

Когда Зеленского спросили о том, виновата ли Америка в том, что сейчас происходит в Харькове, президент ответил:

"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь".

Корреспондент ABC News также отметил, что многие американцы обеспокоены тем, сколько денег тратится на Украину. И во время выборов президента США в этом году это будет один из вопросов, на который обратят свое внимание американские избиратели.

"Эти деньги не даются Украине. Это деньги, потраченные на американских заводах, которые создают американские рабочие места... И мы не просто боремся за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна", — ответил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне имеют определенные успехи под Волчанском. Оккупанты пытаются закрепиться в окрестностях и продвигаться вглубь населенного пункта. Сегодня стало известно о первых случаях расстрелов россиянами гражданских. Кроме того, людей начали похищать.