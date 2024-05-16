На тлі наступу РФ: Зеленський розповів, що дозволить захистити Харків від окупації

Світ ще може допомогти Україні

Всього дві системи "Patriot" для Харківщини змогли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору. Вони потрібні "вже сьогодні" і саме вони не дозволять росіянам окупувати Харків.

Таку думку висловив Володимир Зеленський в коментарі каналу ABC News. Поспілкуватися з президентом вдалося під час його візиту до одного з харківських госпіталів.

"Все, що нам потрібно, — це дві системи "Patriot". Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", — сказав очільник держави кореспонденту ABC.

Коли Зеленського запитали про те, чи винна Америка у тому, що нині відбувається у Харкові, президент відповів:

"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти".

Кореспондент ABC News також зауважив, що чимало американців стурбовані тим, скільки грошей витрачається на Україну. І під час виборів президента США цьогоріч, це буде одне з питань на яке звернуть американські виборці.

"Ці гроші не даються Україні. Це гроші, витрачені на американських заводах, які створюють американські робочі місця… І ми не просто боремося за нашу свободу. Якби не Україна, це була б інша країна", — відповів на це Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни мають певні успіхи під Вовчанськом. Окупанти намагаються закріплятися на околицях та просуватися вглиб населеного пункту. Сьогодні стало відомо про перші випадки розстрілів росіянами цивільних. Крім того, людей почали викрадати.