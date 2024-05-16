Продвижение РФ на Харьковщине остановлено: Зеленский и Синегубов рассказали, что сейчас происходит (видео)

Ситуация в Харьковской области остается сложной, но под полным контролем Сил обороны

В Волчанске Харьковской области продолжаются бои в городской застройке. ВСУ удалось остановить активное продвижение россиян, но враг бьет по жилым домам и местам скопления людей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олеги Синегубов. По его словам, россияне подтягивают резервы.

Армия РФ ударила по пункту в Харькове, куда эвакуировали мирных граждан из районов интенсивных обстрелов. Ранены четыре человека.

"Часть людей была рассредоточена сегодня и случился страшный, фактически террористический обстрел кассетными боеприпасами. Целью оккупантов действительно были мирные граждане, они хотели нанести максимально урона нашим людям. К счастью, раненых мало, если бы обстрел был вчера, то жертвами стали десятки человек", — сказал Олег Синегубов.

Он добавил, что по состоянию на 16 мая с Волчанского и Липецкого направлений эвакуировано уже около 9 тысяч человек. Из них в самом Харькове расселили 3,5 тысячи человек.

В Волчанске продолжаются бои, город находится под обстрелами. Часть заявок на эвакуацию мирных граждан власти региона уже, к сожалению, не могут удовлетворить — на той территории ведутся активные боевые действия.

"Еще вчера этим людям предлагали выезжать, но они отказывались. Сейчас приходится ждать освобождения нашей территории", — добавил глава ОВА.

Что касается ситуации в целом, то, по словам Синегубова, армия РФ пытается занять позиции на Липецком направлении, продвинувшись в сторону села Липцы, но безуспешно. Также у россиян есть задача захватить Волчанск.

"Нельзя сказать, что наши воины стабилизировали ситуацию, но активное продвижение врага в Харьковской области остановлено. На некоторых направлениях ВСУ удалось вернуть под свой контроль более выгодные позиции, и они наносят удары по скоплению оккупантов. Россияне вынуждены подтягивать резервы для реализации своих целей, так как несут существенные потери. В настоящее время Силы обороны работают над стабилизацией линии фронта и уменьшения площади серой зоны", — сказал Олег Синегубов.

Он добавил, что под постоянными ударами россиян гражданская инфраструктура самого Харькова и других населенных пунктов области. Обстрелы приграничной зоны не прекратились. Всего около 30 населенных пунктов под ударами. Вдобавок к этому армия РФ пытается развивать наступление на Купянском направлении. Но потерь территории Силы обороны не допустили.

Ситуацию на Харьковском направлении прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он провел сегодня в Харькове заседание Ставки, на котором заслушал от военных и местной власти доклад о ситуации в регионе. ВСУ, несмотря на трудности, контратакуют на отдельных направлениях. Зеленский отметил, что Силы обороны знают о планах россиян и готовятся к любому развитию событий.

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенность направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, есть угрозы. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанск. Наши контрударные действия продолжаются – продолжаются и в других районах в приграничной области. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше", — сказал глава государства.

Также он высказался и о ситуации в Донецкой области, где наиболее интенсивные бои идут на Покровском и Краматорском направлениях. По словам президента, тут наибольшее количество боевых столкновений и "наиболее жесткие обстоятельства".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Харьковщине скандал с "зубами дракона". Местные власти прокомментировали негодование в обществе.