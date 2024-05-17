Окупанти знову скинули бомби на Харків: є загиблі та багато поранених (оновлено)

Вже відомо про постраждалих

Російські терористи вкотре обстріляли мирний Харків. У місцях ударів виникли пожежі.

Про це повідомляє місцева влада. Так, за даними мера міста Ігоря Терехова, черговий обстріл стався приблизно о 15.30. З того часу харків’яни могли чути вже кілька вибухів. На жаль, це були прильоти. На місці ударів почалися пожежі.

Наразі вже відомо про щонайменше 5 постраждалих. За попередніми даними глави ХОВА Олега Синєгубова, ворог завдав удару КАБами (керованими авіабомбами). Також він уточнив, що всі постраждалі цивільні чоловіки.

16:40 Серед поранених 4 перебувають у тяжкому стані.

16:30 Росіяни били по Харкову УМПБ Д-30, два влучання було по території підприємства, розказав "Суспільному" речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, є значні руйнування будівлі.

16:28 Кількість загиблих збільшилась до 2, а поранених до 13 — Терехов.

Оновлено: за уточненою інформацією, у Харкові 1 загиблий та 4 поранених.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 травня російські терористи обстріляли житловий район Харкова. Зокрема, під удар потрапив 12-поверховий будинок і прилегла до нього територія. На місці прильотів побував кореспондент "Телеграфа", який показав масштаб руйнувань. На його фото можна побачити, що в будинку зруйновано відразу кілька поверхів.